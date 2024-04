Prozess um fortgesetzte Gewalt an Wiener Mittelschule

Unglaubliche Zustände an einer Mittelschule in Wien-Landstraße hat am Donnerstag ein Prozess am Landesgericht zu Tage gefördert. Zwei mittlerweile 15-Jährige sowie ein 16-Jähriger sollen ihre jeweiligen Klassen seit Herbst 2021 regelrecht terrorisiert haben. Mitschüler wurden laut Anklage teilweise täglich geschlagen, einer der drei Angeklagten soll von einigen Klassenkameraden sogar Schutzgeld in Höhe von zwei Euro pro Woche gefordert und teilweise bekommen haben.

Die Anklage lautete auf fortgesetzte Gewaltausübung (§ 107b StGB) und Erpressung, aber auch schweren Raub: Außerhalb der Klasse soll einer der 15-Jährigen am 20. Jänner 2023 am Reumannplatz in Favoriten gemeinsam mit einem erst 14 Jahre alten Komplizen einem Mann mit Gewalt dessen Bauchtasche abgenommen haben, indem der Mittäter dem Opfer einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Der 14 und der 15 Jahre alte Bursch sitzen seither wegen Tatbegehungsgefahr sogar in U-Haft.

Die drei gewalttätigen Schüler waren am 15. Mai 2023 von der Direktorin der betroffenen Bildungseinrichtung suspendiert worden. Die drei hätten bis dahin eineinhalb Jahre lang Mitschülerinnen und -schüler gequält, berichtete die Direktorin einem Schöffensenat (Vorsitz: Katharina Adegbite-Lewy). "Es hat Schläge in den Nacken gegeben, Ohrenziehen, bis es kracht, Schläge mit Fäusten auf die Arme", offenbarte die Schuldirektorin im Zeugenstand.

Die in Mitleidenschaft gezogenen Schüler wurden offenbar derart eingeschüchtert, dass sie sich lange Zeit nicht Hilfe suchend an die Lehrer wandten. Erst als die drei Angeklagten begonnen hätten, Schulbücher und Hefte ihrer Klassenkollegen zu zerreißen, sei deren Gewalt-Regime zutage getreten, verriet die Direktorin: "Die haben Schulbücher mit brachialer Gewalt zerrissen. Da bin ich in die Klasse rauf, als ich das erfahren habe. Die Kinder haben teilweise geweint. Da habe ich gesagt, ich möchte euch helfen, aber dazu müsst ihr mir helfen und sagen, wer so etwas macht. Da hat ein Mädchen gesagt 'Frau Direktorin, das halten wir auch noch aus!' Und dann ist der Damm gebrochen."

Die Polizei habe bei der strafrechtlichen Aufarbeitung vorbildlich agiert, betonte die Direktorin. Von der Bildungsdirektorin habe sie sich allerdings "unzureichend" unterstützt und "teilweise im Stich gelassen" gefühlt, sagte die Schulleiterin.

Zwei Ex-Schüler der betroffenen Schule bekannten sich teilweise schuldig, der dritte behauptete, er habe nie jemanden geschlagen oder Geld verlangt. Er wurde jedoch von mehreren als Zeugen einvernommenen Ex-Schulkollegen belastet. Zwei weitere Burschen im Alter von jeweils 15 waren mitangeklagt - neben dem am Raub am Reumannplatz Beteiligten ein weiterer 15-Jähriger, der laut Anklage an einem Raub im Mai des Vorjahrs beteiligt war und der einen 15-Jährigen in einem Park brutal zusammengeschlagen und das Video auf TikTok verbreitet hatte.