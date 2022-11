Prozess um erschlagenen Hundewelpen in Wien

Weil er vor zwei Jahren den Welpen seiner besten Freundin totgeschlagen hat, hat sich am Montag ein 23-jähriger Mann vor Gericht wegen Tierquälerei verantworten müssen. Der junge Ukrainer passte als Hundesitter auf das Tier auf, als er nach der Fütterung auf den Hund ohne ersichtlichen Grund eindrosch. "Ich war sehr, sehr, sehr, sehr wütend", meinte er. Er wurde zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt.

Auf die Frage von Richter Christoph Kraushofer, was ihn am 26. Juli 2020 so wütend gemacht hat, meinte der 23-Jährige: "Das kann ich leider nicht erklären." Er habe das Tier getreten und dann gegen einen Stuhl geworfen. "Da bin ich voll schuldig", sagte er. Die Französische Bulldogge überlebte den Angriff nicht. Der junge Mann versuchte noch, dem Tier einen Strohhalm ins Maul zu schieben, um es damit zu reanimieren. Seine beste Freundin befand sich zu dem Zeitpunkt auf Urlaub.