Prozess um Betrug mit gefälschten Mietvorschreibungen

Auf eine besonders perfide Betrugsform sind Anfang 2023 rund 150 Mieterinnen und Mieter in Wiener Gemeindebauten hereingefallen. In ihren Briefkästen fanden sich neue Mietvorschreibungen. Dabei wurde der Eindruck erweckt, Wiener Wohnen habe den Zins mit Jahresbeginn erhöht. Es handelte sich allerdings um reine Fälschungen, das auf den beiliegenden Erlagscheinen angegebene Konto gehörte einem 20-Jährigen, der sich ins Darknet begeben hatte, "um schnell zu Geld zu kommen".

Das erklärte der junge Mann am Dienstag einem Schöffensenat am Landesgericht, wo er wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs als Beteiligter und Geldwäscherei mit einer Schadenssumme von 80.000 Euro rechtskräftig zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt wurde. Er habe sich in einer "familiären Ausnahmesituation" und in einer "finanziellen Notlage" befunden und im Darknet eine Möglichkeit gesucht, um sich aus der Klemme zu befreien, legte der Angeklagte dar. Dabei stieß er eigenen Angaben zufolge auf Kriminelle, die ihn mit der Aussicht auf einen unkomplizierten Zuverdienst köderten. Deren Masche war es, zunächst per Post zugestellte Rechnungen aus Briefkästen von Wiener Wohnen-Mietern abzufangen. Die Kuverts wurden geöffnet, die Daten der Geschädigten übernommen, neue Schreiben verfasst, wobei als Empfängerkonto die IBAN und BIC des 20-Jährigen angegeben waren, und wieder in den Postlauf gebracht.