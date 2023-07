Prozess nach tödlichem Vulkanausbruch vor Neuseeland

In Neuseeland hat ein Prozess um einen Vulkanausbruch begonnen, bei dem 22 Menschen starben und andere schwere Verbrennungen erlitten. Das Unglück hatte sich im Dezember 2019 auf White Island, auch bekannt als Whakaari, ereignet. Als 50 Menschen, zumeist Touristen aus Australien, die Vulkaninsel besichtigten, drangen heiße Asche und Dampf aus einem Vulkanschlot und verletzten die Besucher. Die Anklage fordert 1,5 Millionen neuseeländischen Dollar (847.000 Euro) Strafe.

Angeklagt sind sechs Parteien, darunter zwei Reiseveranstalter und die Firma Whakaari Management Limited, der die Insel gehört. Ihnen werden Verstöße gegen Gesundheitsschutz- und Sicherheitsregeln zur Last gelegt. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Der Prozess vor einem Gericht in Auckland wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Am Freitag hatten sich sechs andere an den Touren beteiligte Unternehmen bereits schuldig bekannt.