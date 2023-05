Prozess nach Pfefferspray-Angriff in NÖ Kellergasse

In Abwesenheit des Beschuldigten hat am Mittwoch am Landesgericht Korneuburg der Prozess um eine Pfefferspray-Attacke im Jänner in einer Kellergasse in Hadres (Bezirk Hollabrunn) begonnen. Einem 54-Jährigen, der mit seiner Partnerin und sechs Kindern illegal in einem Presshaus in Obritz gewohnt hatte, wird Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere Körperverletzung angelastet. Der Mann bekannte sich laut Verteidigerin nicht schuldig.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 26. Jänner in Obritz einen Sozialarbeiter und den örtlichen Amtsleiter durch Verwendung eines Pfeffersprays mit Gewalt an einer Amtshandlung gehindert und die beiden vorsätzlich am Körper verletzt zu haben. Die Familie soll ein Presshaus mit angeschlossener Kellerröhre bewohnt haben. Ein Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn und ein Beschäftigter des Gemeindeamtes hatten laut früheren Polizeiangaben aufgrund von Anrainerbeschwerden Nachschau an der Adresse gehalten. Dabei soll es zum Pfefferspray-Angriff gekommen sein.

Der Mann soll sich daraufhin mit den Kindern in dem Weinkeller verbarrikadiert haben. Das Gebäude wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht. Dort befanden sich die 40-jährige Partnerin des Beschuldigten und sechs Kinder im Alter von sieben Monaten bis fünf Jahren. Entdeckt wurde ein riesiger Vorrat u.a. an Lebensmitteln.

Meldezettel oder Geburtsurkunden für die Kinder gab es nicht. Da die Identität der Kleinen nicht geklärt werden konnte, wurden diese vorübergehend in die Obhut des Fachgebietes Sozialarbeit der Bezirkshauptmannschaft übergeben. DNA-Tests bestätigten in der Folge die Vaterschaft des Mannes. Seit Februar sind die Kinder wieder in Obhut der Eltern. Die Familie zog in eine Wohnung.

Laut Verteidigerin Astrid Wagner befindet sich der 54-Jährige nicht mehr in Österreich, eine Anreise zum Prozess sei aus wirtschaftlichen Gründen nicht machbar. Verwiesen wurde auf diesbezügliche Kosten in Höhe von 17.000 Euro.