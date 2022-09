Prozess nach Messerattacke auf zweiten Freund der Partnerin

"Er hat mich töten wollen unter Heimtücke", hat ein 38-jähriger Mann am Dienstag am Wiener Landesgericht erklärt. Der zweite Freund seiner Lebensgefährtin habe ihm unter dem Vorwand, sich mit einer Umarmung von ihm verabschieden zu wollen, die Klinge eines Messers über den Hals gezogen - "mit einem Grinsen im Gesicht", wie der Zeuge betonte. Der um sieben Jahre jüngere Mann musste sich wegen versuchten Mordes vor Geschworenen verantworten. Er bekannte sich "nicht schuldig".

Fest steht, dass die beiden Männer gleichzeitig eine intime Beziehung zu einer 26 Jahre alten Frau hatten, wobei der Ältere nichts davon wusste, dass es in deren Leben einen zweiten Mann gab. Der 31-Jährige ging wiederum davon aus, dass sich die Frau am Ende für ihn entscheiden würde bzw. bereits entschieden hatte. Der 38-Jährige, der die Wienerin im August 2021 über Facebook kennen gelernt hatte, war wenig später von Deutschland nach Wien ge- und bei der 26-Jährigen in Simmering eingezogen.