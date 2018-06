Prozess: Meischberger beschreibt Zerwürfnis mit Grasser

Am 36. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) hat am Mittwoch der mitangeklagte ehemalige FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger sein Zerwürfnis mit Grasser beschrieben, als die 9,6 Mio. Euro schwere Provision beim Verkauf der staatlichen Buwog an die Öffentlichkeit gelangte. Es sei allerdings zu keinem Bruch gekommen.

Etwas ungenau wurde Meischberger dann, als Richterin Marion Hohenecker wissen wollte, wie genau die “chinesische Mauer” zwischen der Freundschaft und strategischen Kommunikationsberatung mit Grasser und seine Beratertätigkeit für das Porr/Raiffeisen-Konsortium beim Kauf der Buwog ausgestattet war. Grasser habe zwar nicht gewusst dass er für die Bewerber arbeitet, aber dass er als Berater im politischen Umfeld tätig war, sei dem Minister bekannt gewesen, so Meischberger.

Und dann ging Meischberger doch noch ins Detail – auch wenn es nicht üblich sei, dass ein “strategischer Kommunikator” über seine Methoden spricht. Ein sehr beliebtes Mittel sei die parlamentarische Anfrage gewesen, sprich das zugehen auf bereichszuständige Parlamentarier mit der Bitte, doch ihr Funktion zur Infobeschaffung zu nutzen, erklärte der ehemalige Spitzenpolitiker.

Einmal mehr betonte Meischberger, dass er nie etwas strafrechtlich relevantes gemacht hätte. Alles sei zum Wohl der Republik erfolgt. Dies sei auch Grasser immer wichtig gewesen – neben der Pflege seines Image. Es stimme, dass er ein regelmäßiger Gast im Parlament und im Finanzministerium gewesen sei, aber er habe auch das Verkehrs- und Justizministerium beraten, so Meischberger.

“Das sind ja alles anständige Menschen, diese Politiker”, sagte der ehemalige FPÖ-Abgeordnete zur Richterin im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts.

Bei der gewohnt peniblen und aktenkundigen Befragung durch die Richterin räumte Meischberger auch eine Fehleinschätzung der Causa Buwog nach den ersten Medienberichten sowie der Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung ein: “Ich dachte nach drei Wochen sind die Sachen aufgeklärt”, so der Trauzeuge von Grasser.

Thema waren am 36. Verhandlungstag auch zahlreiche Tagebuch-Eintragungen Walter Meischbergers zu Grasser. So war der Minister bei mehreren Krisensitzungen nach Auffliegen der Buwog-Provision dabei, was Meischberger dokumentiert hatte.

Demnach habe Grasser bei einem abendlichen Treffen die Gelder, die an Meischberger und den mitangeklagten Immobilienmakler Ernst Karl Plech geflossen sind, immer wieder angesprochen, sich aber großzügig gezeigt, schreibt Meischberger in seinem Tagebuch. Daraufhin wollte Richterin Marion Hohenecker wissen, wobei sich Grasser großzügig gezeigt habe. Denn laut Verteidigungslinie hat Grasser mit der ganzen Causa, die angeklagt ist, gar nichts zu tun, und habe daher auch kein Geld aus der Provision kassiert.

Meischberger wich etwas aus und meinte, er habe Angst gehabt, dass sein Freund Grasser auf ihn böse sei, wenn er merke, welche Summen da als Provisionen zusammengekommen seien – aber das sei nicht der Fall gewesen. Bekanntlich will Meischberger rund sieben Millionen Euro bei der Buwog-Privatisierung legal kassiert haben, des weiteren will er vom verstorbenen Porr-Chef Horst Pöchhacker 200.000 Euro Erfolgshonorar für jahrelange Betreuung erhalten haben.

Einen Einblick in seine Gefühlslage, als das “mediale Trommelfeuer” losging, gab Meischberger am Mittwoch auch. An einem kalten trüben Tag habe er obendrein auch noch sein Geldbörsel verloren. Eine ältere Dame habe es aber gefunden und ihn ausfindig gemacht und zugeschickt. Er sei von dieser “Menschlichkeit und Ehrlichkeit überwältigt gewesen”.

Nahezu überwältigt war er in den Tagen des Auffliegens der Buwog-Provision auch vom Arbeitsaufwand, all die Rechnungen rund um seine Immobilieninvestments zu finden. Wobei er oft nicht mehr gewusst habe, wo die Verträge liegen oder ob er sie schon vernichtet hatte.

Meischberger beschrieb Richterin Hohenecker, wie dringend all die Verträge zu seinen Immobilienbeteiligungen aufgelöst werden mussten, damit er rechtzeitig seine Steuerschuld bezahlen könne – schließlich hatte Meischberger die beiden Provisionen aus Buwog und Terminal Tower Linz an der Steuer vorbei ins Ausland transferiert. Auf Details, wie etwa die Frage der Grundsteuer und der Aufteilung der Mieteinnahmen, ging Meischberger nicht ein.

Das Investment betraf unter anderem eine Wohnung im australischen Brisbane, wo er 300.000 Euro investierte und ihm 3/4 und seinem Freund Plech 1/4 gehört haben sollen. Plech ist seit Wochen aus gesundheitlichen Gründen verhandlungsunfähig, ob er überhaupt noch an dem Prozess teilnehmen wird, ist offen.

Laut Einschätzung eines Angeklagten wird es sich heuer auf keinem Fall mit einem Urteil in dem Riesenprozess ausgehen. Der aktuelle Zeitplan des Gerichts geht bis Oktober dieses Jahres, gestartet wurde am 12. Dezember 2017. Nachdem es in der Startphase des Strafprozesses – es drohen für die Hauptangeklagten bis zu zehn Jahre Haft – eine deutlichen Schwund bei den Schöffen gab, ist deren Zahl nun seit Wochen mit sechs Personen – fünf Männern und eine Frau – stabil. Für ein Urteil braucht Richterin Hochenecker zwei Schöffen.