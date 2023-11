Prozess in Wels wegen Sexualdelikten an zahlreichen Kindern

Ein 37-Jähriger muss sich ab Dienstag in Wels wegen zahlreicher schwerer Sexualdelikte an Kindern vor Gericht verantworten. Er soll sich an drei Mädchen in Oberösterreich vergangen haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, seit 2016 Tausende Kindesmissbrauchsdarstellungen gesammelt und in Live-Chats selbst Missbrauch in Südostasien beauftragt und angesehen zu haben. Ein Urteil ist für 14. November geplant, ein Ausschluss der Öffentlichkeit zu erwarten.

Der Fall kam ins Rollen, weil laut Staatsanwaltschaft Wels die US-Behörde National Center for Missing & Exploited Children, an die von Internetplattformen Verdachtsfälle gemeldet werden, Meldung nach Österreich erstattete. Ursprünglich ging es um fünf Kindesmissbrauchsdarstellungen in einem Cloud-Speicher. Weiters stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck wohl auch Frauen auf den Philippinen beauftragt haben dürfte, Kinder vor laufender Web-Cam zu missbrauchen. In Oberösterreich solle er sich an drei Mädchen - zu Beginn der Taten vier, sieben und neun Jahre alt - vergangen haben. 2013 dürften die Vergewaltigungen eines Kindes begonnen haben, bis 2019 dürfte der schwere sexuelle Missbrauch der anderen beiden angedauert haben, so die Anklage.