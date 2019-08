Prozess in Leoben um Mordversuch oder "Versehen"

Ein 55-jähriger Mann hat sich am Mittwoch im Landesgericht Leoben wegen zweifachen versuchten Mordes sowie versuchter Brandstiftung verantworten müssen. Der Angeklagte soll seine beiden ehemaligen Arbeitgeber absichtlich mit Benzin besprüht und angezündet haben. Er stritt am ersten Prozesstag eine Tötungsabsicht ab und sprach von einem Versehen. Das Urteil ist für Donnerstag geplant.

Der Rumäne hatte seit 1993 immer wieder "schwarz" in Österreich gearbeitet - häufig für das Ehepaar aus Obdach, das eine Landwirtschaft besitzt. 2018 zerstritt sich der Mann aber mit seinen Arbeitgebern. Staatsanwältin Katharina Tauschmann beschrieb die Tat: "Er hatte sich am 10. März zum Haus der Familie begeben und eine 1,5-Liter-Plastikflasche mit Benzin und ein Feuerzeug dabei. In den Schraubverschluss der Flasche hatte er Löcher gemacht", so die Anklägerin.