Prozess in Graz: Steirer schlug mit Hammer auf Ehefrau ein

Ein 43-jähriger Steirer hat sich am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes verantworten müssen. Der Mann soll seine Ehefrau im Dezember des Vorjahres schwer verletzt und mit einem Zimmererhammer zumindest einmal auf den Kopf geschlagen haben. Der Verteidiger des Mannes sprach von einer Affekthandlung und plädierte auf versuchten Totschlag. Der Beschuldigte gestand die Schläge. Ein Urteil wird für den Nachmittag erwartet.

Bis zur Tat im Dezember in der oststeirischen Gemeinde Ilz war der Angeklagte unbescholten. Vorherige Beziehungen und eine Ehe scheiterten, aber er kümmerte sich teils allein um die Obsorge der Kinder, schilderte er dem vorsitzenden Richter Christoph Lichtenberg und den Geschworenen. Er schlitterte aber in ein Burn-out und als die Corona-Pandemie ausbrach, zog er sich immer weiter zurück, verweigerte die Schutzimpfung und verfiel offenbar in Depressionen, weil es nach der Kündigung seines Jobs finanziell immer schwieriger wurde. Das brachte auch Schwierigkeiten und Streit in seine zweite Ehe. Seit September spielte er immer öfter mit dem Gedanken sich selbst das Leben zu nehmen.