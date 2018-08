Prozess in Eisenstadt um versuchten Mord an 16-Jährigem

Ein 18-jähriger Burgenländer muss sich am heutigen Mittwoch am Landesgericht in Eisenstadt wegen versuchten Mordes an einem 16-Jährigen verantworten. Laut Anklage soll der Beschuldigte dem Jüngeren am 7. März in Eisenstadt mit einem Klappmesser in den Bauch- bzw. Brustbereich gestochen haben. Der Attacke soll ein Streit vorangegangen sein, bei dem der Ältere den Jüngeren geschlagen haben soll.

Der 18-Jährige ist auch wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt. Die Schwurgerichtsverhandlung ist ganztätig angesetzt. Bei einer Verurteilung drohen dem Burgenländer nach dem Jugendstrafrecht ein bis 15 Jahre Haft.