Vorfälle in einem Pflegeheim werden ab Montag vor Gericht aufgerollt

Prozess in Causa Pflegeheim startet in Niederösterreich

Rund um Vorfälle in einem Pflegeheim in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) müssen sich ab Montag zwei Frauen und ein Mann vor dem Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Zu den Anklagepunkten gehören schwere Nötigung und Vernachlässigen wehrloser Personen, u.a. sollen Bewohnern Mahlzeiten nicht verabreicht worden sein. Der Tatzeitraum soll im Fall einer früheren Heimmitarbeiterin bis November 2015 zurückreichen. Die Schöffenverhandlung ist bis Mittwoch anberaumt.

Die Vorwürfe betreffen etwa die Anordnung, Sitzhosen zu tragen. Außerdem soll wochenlang nichts gegen den Ausbruch von Krätzmilben unternommen worden sein. Weiters sollen die Beschuldigten Seitenteile von Betten nicht befestigt haben, sodass die Opfer hinausgefallen und verletzt worden sein sollen. Einer der Angeklagten soll einer Mitarbeiterin mit einer Klage auf 200.000 Euro gedroht haben, sollte sie die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses nicht unterschreiben. Zudem sollen Einträge in die elektronische Pflegedokumentation im fremden Namen verfasst worden sein, ohne dass ein Arzt anwesend war. Der Heimbetreiber Senecura nannte Mitarbeitermangel durch Lockdowns und Covid-Krise als Hintergrund der Vorkommnisse. Man habe nach Bekanntwerden der Vorwürfe Anfang 2021 reagiert und u.a. die Personalsituation rasch verbessert. Zwei der drei Angeklagten sind nach wie vor bei dem Unternehmen beschäftigt.