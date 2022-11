Prozess gegen Wirecard-Chef Braun beginnt am 8. Dezember

Zweieinhalb Jahre nach der spektakulären Pleite des einstigen Börsenlieblings Wirecard steht dessen ehemaliger Chef, der Österreicher Markus Braun, ab Dezember vor Gericht. Der Mammut-Betrugsprozess vor dem Landgericht München dürfte sich bis ins Jahr 2024 hineinziehen, zumal Braun eine Mitschuld an dem mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem Zahlungsabwickler zurückweist und sich selbst als Opfer sieht. Der Auftakt zu dem Verfahren ist am 8. Dezember.

Heuer soll noch an sechs Tagen im größten Sitzungssaal der Stadt innerhalb der Mauern der Justizvollzugsanstalt Stadelheim verhandelt werden. Für 2023 hat das Landgericht am Mittwoch weitere 94 Verhandlungstage terminiert.

Das Landgericht hatte die Klage gegen den 53-jährigen Braun und zwei weitere Ex-Manager von Wirecard im September wie von der Staatsanwaltschaft beantragt zugelassen. Der Österreicher sitzt seit Juli 2020 in Untersuchungshaft. Die Strafverfolger werfen Braun, seinem Bilanzchef Stephan von Erffa und dem Statthalter von Wirecard in Dubai, Oliver Bellenhaus, in der 474 Seiten starken Anklageschrift Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue in mehreren Fällen und gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Das Wirtschaftsstrafverfahren dürfte eines der größten in der deutschen Geschichte werden. Vorsitzender Richter ist Markus Födisch.