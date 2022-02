Prozess gegen Urologen nach fatalen Operationen fortgesetzt

Am Mittwoch ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen einen Facharzt für Urologie und Andrologie fortgesetzt worden, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, fünf Patienten nicht dem Stand der Wissenschaft entsprechend behandelt und die Männer bei operativen Eingriffen "verpfuscht" zu haben. Der Angeklagte stellte das wie schon beim Prozessauftakt Anfang November in Abrede, wobei er sich auf zahlreiche schriftliche Unterlagen stützte, die er ordnerweise mitgebracht hatte.

Die Betroffenen hatten sich zwischen 2013 und 2017 an den Mediziner gewandt. Sie litten an Erektionsproblemen. Die Anklage kreidet dem Arzt an, die Männer falsch diagnostiziert und gefäßchirurgischer Eingriffe unterzogen zu haben, die weder indiziert waren noch dem Stand der Wissenschaft entsprachen. Vier Männern, denen er ein - laut Anklage gar nicht vorhandenes - venöses Leck in einer Penisvene diagnostiziert hatte, soll er dadurch eine dauerhafte erektile Dysfunktion zugefügt haben. Der fünfte Patient litt nach der OP laut Anklageschrift an einer "wesentlichen Veränderung seines Penis". Zwei Betroffene nahmen sich im Jänner 2014 bzw. im Mai 2015 das Leben.

Einer der Patienten war ein Polizist, der sich ihm als völlig gesunder Mann vorgestellt hätte, gab der Angeklagte am zweiten Verhandlungstag zu Protokoll. Dass er an einer Glutenunverträglichkeit litt, habe er ihm aber verschwiegen. "Er hat diese Erkrankung nicht angegeben, obwohl man das wissen hätte müssen", führte der Urologe aus. Trotz eines längeren Hin und Hers mit dem Richter blieb eine mögliche Auswirkung der Zöliakie auf den vorgenommenen operativen Eingriff offen. Im Anschluss wurde noch darüber diskutiert, ob der Mann vor der OP generelle Erektionsstörungen oder nur bei Nutzung eines Kondoms angegeben hatte. Danach wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Krankengeschichten und damit der höchst persönliche Lebensbereich der Betroffenen sollten nicht coram publico erörtert werden.

Die Anklage stützt sich auf ein Gutachten eines medizinischen Sachverständigen, demzufolge die vom Angeklagten gestellten Diagnosen falsch waren. Dessen OP-Methode wird in der Expertise als "experimentelle Behandlung" bezeichnet, die man nur im Rahmen klinischer Studien durchführen hätte dürfen.

Der Angeklagte lässt die Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen nicht gelten. Sein Verteidiger Nikolaus Rast verwies auf ein anderes, weit älteres Gutachten zu einem von der Anklage mitumfassten Fall. In dem vor sieben Jahren erstellten Dokument heiße es, die Diagnose - venöses Leck - sei richtig und der operative Eingriff lege artis erfolgt. Die Erfolgsquote bei der Behandlungsmethode liege bei "bis zu 80 Prozent", sagte Rast. Aktuelle Fachliteratur belege, dass sein Mandant "alles richtig gemacht" habe.