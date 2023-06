Prozess gegen übergriffigen Fußballtrainer fortgesetzt

Der Prozess gegen einen bis zum Vorjahr bei einem Wiener Fußballverein tätigen Trainer wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses ist am Donnerstag fortgesetzt worden. Zu einem Urteil kam es nicht, da sich Zeuginnen entschuldigt hatten. Der Mann soll seine Funktion als Verantwortlicher für die Mädchen-Mannschaften regelmäßig missbraucht haben, indem er ab 2017 über Jahre hinweg ein übergriffiges Verhalten an den Tag legte.

Der mittlerweile entlassene Ex-Trainer war am ersten Verhandlungstag im Mai zum Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses insoweit geständig, als er zugab, dass es zu Berührungen gekommen sei: "Ein paar Sachen stimmen, ein paar nicht." Dabei blieb er auch am zweiten Verhandlungstag. Mit einer minderjährigen Spielerin soll es sogar zu Küssen und einvernehmlichem Sex gekommen sein, was der 41-Jährige beim Prozessauftakt in Abrede stellte: "Das ist frei erfunden. Sie war nie allein bei mir in der Wohnung." Das Mädchen sei "eine der talentiertesten Spielerinnen, die ich je hatte" gewesen, meinte der Mann, der seit 2014 bei dem Verein beschäftigt gewesen war.