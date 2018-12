Prozess gegen Regisseur Kirill Serebrennikow fortgesetzt

Nach wiederholten Vertagungen hat ein Moskauer Bezirksgericht am Montag den Prozess gegen Theaterregisseur Kirill Serebrennikow und drei weitere Angeklagte fortgesetzt. Politisch wurde es um die Causa zuletzt eher ruhig: Menschenrechtler und Kulturschaffende verzichteten letzte Woche im öffentlichen Teil von Treffen mit Präsident Wladimir Putin auf die explizite Erwähnung von Serebrennikows Namen.

Nachdem der mitangeklagte Theaterproduzent Aleksej Malobrodski am Wochenende aus einem Moskauer Krankenhaus entlassen wurde, war die Fortführung der Gerichtsverhandlung am Montagnachmittag möglich geworden. Die Anklagten, Serebrennikow, Malobrodski, der Theatermanager Juri Itin sowie die Ex-Kulturministeriumsbeamtin Sofija Apfelbaum, lauschten passiv den Ausführungen des Staatsanwalts, der monoton Akten verlas.

Lediglich bei einem Treffen mit Theaterschaffenden, das am Donnerstag zum Auftakt des russischen Jahres des Theaters 2019 stattfand, sprach Theaterdirektor Michail Bytschkow aus Woronesch die allgemeine Problematik der Strafverfolgung an. “Wenn du ein Kulturschaffender bist, dann beschäftige dich mit Kultur. Wenn du aber für die Finanzen zuständig bist und Rechnungen unterschreibst, sei bereit dich nach dem Gesetz dafür zu verantworten”, erwiderte Putin. An Serebrennikow selbst erinnerte indes der russische Verband der Theaterkritiker ATK: Die Organisation erklärte den Regisseur am Montag wegen seiner “beispiellosen Berufstreue unter den Bedingungen von Hausarrest” zur Person des Jahres 2018.