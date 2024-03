Prozess gegen Raser, der mit 140 km/h Polizei davonfuhr

Nach einer wilden Verfolgungsjagd, die er sich am 6. Oktober 2023 mit seinem Pkw mit der Wiener Polizei geliefert hatte, muss sich am Dienstag ein 24-Jähriger wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und Nötigung am Landesgericht verantworten. Der Mann war mit bis zu 140 km/h den Lerchenfelder Gürtel entlanggerast, hatte mehrere Kreuzungen trotz Rotlichts übersetzt und die Plattform einer Straßenbahn-Haltestelle übersprungen, ehe er in einen geparkten Pkw krachte.

Laut Anklage stand der Lenker unter Kokain- und Cannabis-Einfluss und besaß vor allem keinen Führerschein - das war wohl der Grund, warum er sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Dass dabei keine Menschen zu Schaden kamen, grenzt an ein Wunder. Wiederholt konnten sich Fußgänger nur in letzter Sekunde mit Sprüngen zur Seite retten. Der 24-Jährige wechselte auch mehrfach abrupt die Spur und zwang andere Autofahrer dazu, ihm auszuweichen. Ursprünglich war gegen ihn sogar wegen versuchten Mordes ermittelt worden. Nun drohen dem Mann bei einem anklagekonformen Schuldspruch bis zu zehn Jahre Haft.