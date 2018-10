Tolu ist in der Türkei als Unterstützerin der Partei MLKP angeklagt

Prozess gegen Journalistin Tolu wird in Istanbul fortgesetzt

Der Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu wird am Dienstag in der Türkei fortgesetzt. Tolu wollte am Montag nach Istanbul reisen, um persönlich vor Gericht zu erscheinen, wo das Strafverfahren wegen Terrorunterstützung gegen sie weitergeht. Im August war der 33-Jährigen nach monatelangem Warten die Ausreise nach Deutschland erlaubt worden.

Tolu durfte die Türkei mit ihrem Sohn verlassen, ihr ebenfalls angeklagter Mann unterliegt aber weiterhin einer Ausreisesperre. Tolu ist in der Türkei als Unterstützerin der linksradikalen Partei MLKP angeklagt und saß zunächst in Untersuchungshaft. Später kam sie zwar frei, war aber mit einem Ausreiseverbot belegt. Insgesamt wurde sie dort rund 16 Monate festgehalten.