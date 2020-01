Prozess gegen Harvey Weinstein startet in New York

Harvey Weinstein, einst einer der mächtigsten Männer Hollywoods, muss sich ab Montag in New York vor Gericht verantworten. Dem Ex-Studio-Boss werden sexuelle Übergriffe gegen dutzende Frauen, darunter Schauspielerinnen wie Angelina Jolie, Salma Hayek, Gwyneth Paltrow und Rosanna Arquette, vorgeworfen, die 2017 die weltweite #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Übergriffe und Gewalt initiierten.

Bei dem Prozess, der mit der Auswahl der Geschworenen beginnt, geht es aber nur um zwei Fälle: Die frühere Produktionsassistentin Mimi Haleyi wirft dem Gründer des Miramax-Filmstudios vor, ihr 2006 in seiner New Yorker Wohnung Oralsex aufgezwungen zu haben. Eine anonyme Frau beschuldigt Weinstein zudem, sie 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben.