Prozess gegen Ex-Kinderbetreuer in Klagenfurt fortgesetzt

Ein 34-jähriger Kärntner hat sich am Donnerstag wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Dem ehemaligen Kinderbetreuer wird vorgeworfen, Kinderpornos aus dem Internet heruntergeladen zu haben, außerdem soll er derartige Fotos von seiner Tochter angefertigt haben. Mit einem Urteil am Donnerstag wurde nicht gerechnet.

Staatsanwältin Gabriele Lutschounig brachte in der Verhandlung zur Sprache, dass bis zum Verhandlungstag noch Anzeigen im Internet zu finden gewesen seien, in denen der Angeklagte seine Dienste als privater Kinderbetreuer anbietet – zu einem äußerst geringen Preis. “Die erste Stufe sind nur in Fantasien, dann kommt es zur zweiten Stufe, beim Angeklagten war das der Konsum von Kinderpornos”, führte dazu die Sachverständige aus. Es gebe aber auch noch etwas, das in diese zweite Stufe falle: Das Suchen nach Kindern. Und ein Schalten von Anzeigen sei als “Suchverhalten” zu qualifizieren.