Prozess gegen Arzt fortgesetzt: Drogen, Alkohol für Kinder?

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen Eduard Lopatka fortgesetzt worden. Dem praktischen Arzt wird vorgeworfen, jahrelang seine vier Kinder gequält zu haben, indem er mit Suizid drohte, sich selbst verletzte und sie beleidigte. Am zweiten Verhandlungstag ging es um Marihuana, das er den Kindern gegeben haben soll: "Das war nur Käsepappel", behauptete der Angeklagte.

Beim Prozessauftakt am 26. Februar ging es vor allem um das familiäre Umfeld, die Selbstmorddrohungen und die Selbstverletzungen, die der Arzt zugegeben hatte. Nachdem am zweiten Tag zunächst 45 Minuten lang Anträge – in erster Linie ging es um psychiatrische Gutachten – gestellt worden waren, ging es anschließend um Suchtmittel.