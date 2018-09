Provence zu Gast in Dornbirn

Der Provence-Markt lockte zahlreiche Besucher in die Dornbirner Innenstadt.

Dornbirn „Leben wie Gott in Frankreich“ hieß es in der vergangenen Woche als original provenҫalische Markthändler ihre Produkte in der neuen Fußgängerzone in Dornbirn zum verkosten und verkaufen anboten.