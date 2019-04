Prototyp einer smarten Leggins als Gehhilfe vorgestellt

Forscher der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) haben mit europäischen Partnern ein weiches Exoskelett entwickelt, das Menschen mit Beeinträchtigung beim Gehen unterstützen soll. Der Prototyp der smarten Leggins könnte etwa für nach einem Schlaganfall in ihrer Mobilität eingeschränkte Patienten ein neues Hilfsmittel sein, um sich im Alltag besser in Bewegung zu halten.

Entwickelt wurde “XoSoft” von Forschern um Eveline Graf und Konrad Stadler. Die wichtigsten Bestandteile der Leggins sind Gummibänder und Kupplungen, teilte die ZHAW am Donnerstag mit. Beim Gehen spannen Körperkraft und Bewegung des Trägers die Gummibänder, die somit Energie “speichern”. Die Kupplungen sorgen dafür, dass diese Energie im richtigen Moment wieder an den Träger abgegeben wird und so seine Bewegung unterstützt.