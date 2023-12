Protestmarsch der Wiener Spitalsärzte

Bei einem von der Wiener Ärztekammer organisierten Protestmarsch sind am Montag mehrere Hundert Ärzte und Beschäftigte der Spitäler der Bundeshauptstadt durch die Innenstadt gezogen. Bei klirrender Kälte versammelten sich die Mediziner, ausgestattet mit Schildern und Trillerpfeifen, und forderten die aus ihrer Sicht nötigen Reformen und Gehaltsanpassungen.

Der Protestmarsch setzte sich kurz vor 15 Uhr am Neuen Markt in Bewegung. Die Route führte zunächst an der Albertina vorbei bis zum Ring, von dort marschierte der Zug den Ring entlang vorbei am Wiener Rathaus bis zur Schottengasse und schließlich via Freyung und Graben zum Stock im Eisen Platz, wo für 16 Uhr die Abschlusskundgebung angesetzt war.