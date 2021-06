Proteste überschatten Unabhängigkeitsfeier in Ljubljana

Ein gespaltenes Slowenien hat am Freitag den 30. Jahrestag seiner Unabhängigkeitserklärung von Jugoslawien gefeiert. Während Premier Janez Jansa bei der offiziellen Feier vor dem Parlamentsgebäude am Abend mehrere internationale Festgäste begrüßte, darunter EU-Ratspräsident Charles Michel und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), fand im Stadtzentrum ein Anti-Regierungs-Protest statt. Kurz würdigte bereits im Vorfeld die "Erfolgsgeschichte" des unabhängigen Slowenien.

Ausgerechnet der Erzfeind Jansas, der frühere KP-Chef und erste slowenische Staatspräsident Milan Kucan, ließ sich die Teilnahme nicht vermiesen. "Ich war jener Präsident, der in einer großen Volksfeier die Unabhängigkeit dieses auch meines Landes verkündete. Ich lasse nicht zu, dass sie auch mich tilgen. Deshalb komme ich", sagte Kucan, der am 26. Juni 1991 die denkwürdige Zeremonie vor dem Parlamentsgebäude in Ljubljana geleitet hatte. Noch während der Feier war über dem Himmel von Ljubljana Flugzeuglärm zu hören, am 27. Juni begann dann der Krieg der Jugoslawischen Volksarmee (JVA) gegen die neue Armee des jungen Staates. Der aktuelle Premier Jansa war damals als Verteidigungsminister zentral für die militärische Koordination zuständig. Der "Zehn-Tage-Krieg" wurde auf Vermittlung der damaligen Europäischen Gemeinschaft beendet, womit für Slowenien der Weg in die Unabhängigkeit frei wurde.