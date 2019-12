Proteste in Tunesien: Ausschreitungen nach Selbstverbrennung

Nach der Selbstverbrennung eines jungen Mannes ist es in einem südtunesischen Ort Augenzeugen zufolge zu Demonstrationen gekommen. Dutzende Teilnehmer blockierten am Samstag in Jelma Straßen und zündeten Reifen an. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Demonstranten setzten dennoch ihren Protest auch am späten Abend noch fort.

Ein 25-Jähriger hatte sich am Freitag selbst angezündet und war später im Krankenhaus gestorben. Mit der Aktion wollte er ein Zeichen setzten gegen Armut und die widrigen Lebensumstände, unter denen viele Tunesier leiden. Der Fall erinnerte an die Selbstverbrennung von Mohammed Bouazizi im Dezember 2010, dessen Tod den Arabischen Frühling auslöste. Damals kam es zu Massenprotesten, die wenig später in eine Revolution mündeten und zum Sturz des langjährigen autokratischen Herrschers Zine El Abidine Ben Ali führten.