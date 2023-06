Proteste in Teheran nach Koranverbrennung

Im Iran haben Religionsstudenten nach der Koranverbrennung in Stockholm vor der schwedischen Botschaft demonstriert. Studierende islamischer Seminare versammelten sich am Freitag in Teheran vor der diplomatischen Vertretung, wie das Staatsfernsehen berichtete. Auf Plakaten waren Protestslogans wie "Nieder mit den Feindes des Korans" zu sehen. Am Donnerstag wurde der schwedische Geschäftsträger in das Außenministerium des Iran zitiert.

Bei einer Demonstration in Stockholm war am Mittwoch ein Koran angezündet worden. Ein Mann steckte ein Exemplar der heiligen Schrift des Islams vor einer Stockholmer Moschee an. Die Polizei hatte den Protest zuvor bewilligt, nachdem andere Aktionen dieser Art im Februar untersagt worden waren. Mutwillige Koranschändungen gelten im Islam als blasphemisch. In vielen islamischen Ländern drohen Strafen.