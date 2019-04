Proteste in Algerien trotz Bouteflikas Rücktrittsankündigung

Trotz der Rücktrittsankündigung des algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika sind am Dienstag erneut Hunderte Menschen in der Hauptstadt Algier auf die Straße gegangen. Sie forderten vor der zentral gelegenen Grande Poste einen echten Politikwechsel und demokratische Reformen. Oppositionspolitiker Abdallah Jaballah warf der Staatsführung Verfassungsbruch vor.

Der amtierende Präsident Bouteflika hatte am Montag überraschend angekündigt, vor dem Ende seiner Amtszeit am 28. April zurückzutreten. Erst vor kurzem hatte Bouteflika die für Mitte April angesetzte Präsidentschaftswahl nach Massenprotesten abgesagt. Kritiker warfen dem Präsidenten eine illegale Verlängerung seiner Amtszeit vor. Auch das in Algerien mächtige Militär forderte schließlich die Absetzung des Präsidenten. Am Wochenende hatte Bouteflika eine neue Regierung eingesetzt.