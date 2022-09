Proteste im Iran halten an - Fußballstar solidarisiert sich

Im Iran sind wieder Tausende Menschen bei Protesten nach dem Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam auf die Straßen gegangen. In der Nacht auf Donnerstag gab es erneut gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Auf Videos, die nicht verifiziert werden konnten, wird auch von Schüssen mit scharfer Munition auf die Proteste berichtet. Unterdessen solidarisierte sich auch der iranische Fußballstar Ali Karimi mit den Protesten.

Der Ex-Profi Karimi erhielt für seine Solidarisierung Zuspruch vieler Iranerinnen und Iraner, die gegen den Tod einer jungen Frau im Polizeigewahrsam auf die Straßen gegangen waren. "Hab keine Angst vor starken Frauen. Vielleicht kommt der Tag, an dem sie deine einzige Armee sind", schrieb der Ex-Profi, der in der Vergangenheit auch in der Deutschen Bundesliga verpflichtet war, auf Twitter. Karimi lebt selbst im Iran.