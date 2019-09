Proteo: Vorarlberger entwickelt Protein-Eistee

Daniele Serra vermisste einen beim Training einen Protein-Drink mit Erfrischungspotential. Nun hofft er mit Proteo eine Marktlücke zu treffen.

Die Idee kam Daniele Serra selbst beim Training. Proteingetränke waren zwar notwendig, jedoch nicht besonders verlockend oder erfrischend. Also machte sich der Vorarlberger Student der Ernährungswissenschaft und Lebensmittelchemie im Labor daran, Abhilfe zu schaffen.

Entwicklung während dem Studium

An die zwei Jahre Entwicklungsarbeit neben dem Studium führten zu " Proteo ". Dieses "Funktionsgetränk" soll die Erfrischungswirkung von Eistee mit den im Kraftsport geforderten Proteinen, Aminosäuren und Vitaminen kombinieren.

Erste Flaschen im Vertrieb

Derzeit ist das Funktionsgetränk quasi in der Felderprobung, online sowie auch in gewissen Fitnessstudios an seinem Studienort Wien erhältlich. Je nach den Rückmeldungen sind dann noch Anpassungen möglich. Serras Hoffnung ist jedoch, mit seinem Ein-Personen-Projekt sich erfolgreich positionieren zu können. Der Bedarf sei jedenfalls da.