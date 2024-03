Prominenter Besuch im Ringerleistungszentrum Vorarlberg in Klaus

Sport Landesrätin Martina Rüscher machte bei der zweistündigen Trainingseinheit vom KSK-Nachwuchs selber mit und zeigte sich begeistert vom Ringsport.

KLAUS. „Bin vom Training des Nachwuchses sehr beeindruckt und begeistert. Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit stehen im Vordergrund. Und selber auf der Matte zu stehen und über die Schulter geworfen zu werden, das war ein ganz neues Erlebnis für mich. Es hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ein fantastischer Verein, dem die Jugendarbeit ein sehr großes Anliegen ist und ihnen die bestmögliche Ausbildung bietet“, gratulierte Sport Landesrätin Martina Rüscher den Verantwortlichen des Kraftsportklub Klaus. Die sympathische Landespolitikerin hat die zweistündige Trainingseinheit im neuen Ringerleistungszentrum in der Winzergemeinde zusammen mit den rund fünfzig Nachwuchssportlern bravourös mitgemacht und konnte neue Erfahrungen und Tipps von den Übungsleitern mit Christian Hartmann an der Spitze sammeln. Für Rüscher ist das genau das Motto und Ziel vom Land Vorarlberg, den Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Bei den kommenden Turnieren und Wettkämpfen im Ringsport wird Rüscher sich selbst vor Ort nun ein anderes Bild machen und die jungen Mattensportler unterstützen. Mit 120 aktiven Nachwuchsringer hat der zwölffache, österreichische Bundesliga Mannschaftsmeister derzeit einen Höchststand zu verzeichnen. Besonders der Ringer-Kindergarten im Alter ab vier Jahren erlebt ständig Zuwachs von neuen Sportlern. Seit einem Jahr ist das Trainingslokal vom KSK Klaus zum Ringerleistungszentrum Vorarlberg ernannt worden. In den letzten Jahren wurde in Eigenregie ein neues Schmuckstück erarbeitet. Einzig der Wunsch von Büro, Sanitär und Lagerräume steht laut Präsident Norbert Rist noch auf dem Zettel und soll möglichst bald noch umgesetzt werden. Aufgrund der hohen Anzahl an Aktiven ob Jugend oder Erwachsene ist das Ringerleistungszentrum Vorarlberg in Klaus täglich voll ausgelastet, deshalb finden die Altherren nicht einmal Platz zu einer Trainingseinheit. Viele hoffnungsvolle Nachwuchsathleten haben schon bei europäischen Großereignissen ihre Visitenkarte abgegeben und versprechen für die Zukunft einiges.VN-TK