"Promi Big Brother": Sportreporter Hansch gewinnt mit 82 Jahren

Der deutsche Fußball-Kommentator Werner Hansch hat das Finale der Show "Promi Big Brother" im deutschen Fernsehen gewonnen.

Der 82-Jährige bekam am Freitagabend die meisten Stimmen der Zuschauer - und konnte sich anschließend über einen Gewinn von 100.000 Euro freuen.

Zunächst fehlten dem Sport-Reporter - ganz untypisch für seinen Job - etwas die Worte. Dann sagte Hansch, er danke allen Zuschauern, die ihn zum Sieg getragen hätten. "Ihr seid die Paten für den Start in eine neue, befreitere Lebensphase." Der Hintergrund: Hansch hatte in der Reality-Show offenbart, dass er unter Spielsucht gelitten habe. "Ich habe weit über eine halbe Million verzockt", hatte er erklärt.

Ältester Gewinner weltweit

Nach Angaben von "Promi Big Brother"-Moderator Jochen Schropp (41) ist Hansch nun der "älteste Gewinner einer Reality-Show weltweit". Der Sport-Reporter, der wegen seines unverwechselbaren Ruhrgebiet-Singsangs auch "Stimme des Reviers" genannt wird, war vor drei Wochen in das Haus in Köln-Ossendorf eingezogen. Er setzte sich unter anderem gegen Musikerin Kathy Kelly (57) von der Kelly Family durch, die am Ende den dritten Platz belegte.