"Promi Big Brother" 2018: Das sind die nächsten 6 Bewohner

Heute verraten wir euch sechs weitere Bewohner von "Promi Big Brother" 2018. Damit stehen nun schon neun Bewohner fest, die in Deutschlands härteste Herberge einziehen. Die neue Staffel startet am 17. August in SAT.1.

Am 17. August öffnet “Big Brother” sein Haus für Promi-Bewohner. Nach Katja Krasavice, Alphonso Williams und Nicole Belstler-Boettcher werden euch heute weitere sechs Prominente offenbart:

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein der Selfmade-Millionär. Sophia Vegas mit ihrem Körper, dass ein wahres Kunstwerk ist. Johannes Haller, der die Frauen-Herzen höher schlagen lässt.

Mike Shiva, der Star-Hellseher. “Meine Mitbewohner werden die größte Herausforderung! Ich bin zwar menschenfreundlich aber es gibt viele Menschen, die Nuancen an sich haben, mit denen man sehr schwer umgehen kann. Das ermüdet, braucht Energie und Kraft. ” so Mike.

Chetrin Schulze, eine wahre Flirt-Expertin. Und zu guter Letzt Pascal Behrenbruch, der Leichtathletik-Europameister. Damit stehen jetzt 9 Bewohner der neuen Staffel fest.