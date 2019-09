Projekt zur Verbreitung von Säugetierarten in Europa startet

Biber, Wolf und Goldschakal sind in Europa auf dem Vormarsch. Auch Elche und Braunbären erobern regional neue Gebiete. Der Europäische Nerz dagegen verschwindet zunehmend von der Landkarte - und etliche Fledermausarten sind stark rückläufig. Die Verbreitung der Säugetiere und deren Lebensräume nimmt ein Großprojekt der Stiftung Europäische Säugetiere nun unter die Lupe.

Das Projekt erforscht, wie die rund 270 Säugetierarten aktuell in Europa verbreitet sind, und hält deren Vorkommen auf Karten fest. "Es ist ein Mammutprojekt", sagte der Sekretär der Stiftung, Laurent Schley, in Luxemburg. Die Fläche, die kartiert werden soll, umfasse 11,5 Millionen Quadratkilometer in 42 Ländern, darunter auch Österreich. "Von Portugal bis zum Ural und von Griechenland bis Spitzbergen." Die Ergebnisse sollen 2024 in einem rund 600 Seiten dicken Atlas erscheinen. "Es ist das weltweit größte Kartierungsprojekt für Säugetiere", betonte der Biologe.