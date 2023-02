Projekt "Frühe Hilfen" kommt österreichweit

Mit dem Projekt "Frühe Hilfen" bekommen Schwangere, junge Mütter und Familien Unterstützung. Familienbegleiterinnen und Begleiter bieten Hilfe in belastenden Situationen. Seit 2015 gibt es das Projekt, 8.000 Familien mit Kindern wurden seither unterstützt und längerfristig begleitet. Nun werden die "Frühen Hilfen" österreichweit in allen Bezirken ausgerollt. Bis 2024 stehen dafür nun zusätzlich 15 Millionen Euro zur Verfügung, informierte das Gesundheitsministerium.

"Frühe Hilfen" ist ein präventives Unterstützungsangebot für alle werdenden Mütter bzw. Familien in einer Lebensphase, die durch Veränderungen sowie Herausforderungen geprägt ist. Die Unterstützung steht in der Schwangerschaft und in den ersten Lebensmonaten des Kindes auf freiwilliger Basis und kostenfrei zur Verfügung und wird insbesondere in Form von Hausbesuchen bereitgestellt. Seit 2015 wird das Programm in Kooperation von Bund, Ländern und Sozialversicherungsträgern umgesetzt.