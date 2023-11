ProFrieda – ein neues Online Portal zum Bludenzer Friedhof

Bludenz. Im Rahmen des Projekts Stadtlabor Bludenz wurde vom Verein ProFrieda ein digitaler Friedhofsplan für Bludenz umgesetzt.

Dieser umfasst die Daten der Verstorbenen und ihrer letzten Ruhestätte sowie die Erfassung der Geschichte des Friedhofs und seiner Denkmäler. Das Online-Portal stellt eine wichtige Rechercheplattform dar, nicht zuletzt für die Familienforschung. Das Projekt und die Plattform werden in diesem Zusammenhang präsentiert. Eine Zusammenfassung der Präsentation ist in weiterer Folge in der Heilig-Kreuz-Kirche ausgestellt.