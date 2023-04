Produktions- und Dienstleisungsbetriebe

Die letzten Jahre lassen sich am besten mit dynamisch beschreiben. Erst standen wir dem unerwartet schnellen Wachstum gegenüber, jetzt den Unsicherheiten in vielen Märkten. Diese Zerrissenheit zu bewältigen und dabei stets den Kunden im Blick zu behalten und mit der Geschwindigkeit mitzuhalten, ist eine permanente Herausforderung, die nur mit einem flexiblen und motivierten Team zu meistern ist. Doch der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Den Mut nicht zu verlieren, bei all den unsicheren Prognosen, trotzdem optimistisch in die Zukunft zu blicken. Das ist die tägliche Leistung von uns allen. Das ist uns bislang gelungen und unsere weltweiten Kunden können sich täglich auf den unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen. Der Zusammenhalt in solch volatilen Zeiten ist nicht selbstverständlich und darauf dürfen wir alle gemeinsam stolz sein. Philipp Blum, Geschäftsführer Blum Gruppe