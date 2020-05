Produktions- und Dienstleisungsbetriebe

„Wir durchleben turbulente Tage und die aktuelle Situation ist für uns alle eine Herausforderung.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat oberste Priorität. Gleichzeitig sind wir gefordert, den langfristigen Erhalt unseres Unternehmens und damit die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter zu sichern. Wir wollen auch in dieser schwierigen Situation ein verlässlicher Partner für unsere weltweiten Kunden und Lieferanten sein. Das schaffen wir nur durch die große Flexibilität und Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem setzen wir auf digitale Tools zur Kommunikation und Zusammenarbeit. Langfristig gesehen sind sie kein Ersatz, aber eine gute Ergänzung zum persönlichen Kontakt. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, und wir freuen uns wieder auf den persönlichen und direkten Dialog mit unseren Kunden und Partnern. Wir sind überzeugt, dass uns die internationale Marktpräsenz, die konsequente Investition in Forschung und Entwicklung und vor allem auch unsere engagierte internationale Mannschaft in der Phase nach der Krise helfen werden. Wir glauben an den Wirtschaftsstandort Vorarlberg und sind vorsichtig optimistisch, dass es nach dieser herausfordernden Zeit wieder bergauf gehen wird.“ Philipp Blum , Geschäftsführer Julius Blum GmbH

„Als international tätiges Unternehmen in der Lichtindustrie agieren wir in einem dynamischen Marktumfeld, was Flexibilität und stetige Innovation in einer zunehmend vernetzten und digitalen Welt von uns verlangt. Dabei sind Forschung und Entwicklung Grundvoraussetzung für einen nachhaltigen Erfolg. Gerade in der jetzigen Ausnahmesituation sind wir gefordert, flexibler denn je zu sein, dabei den Blick nach vorne zu richten und mit unseren Marken weiter an lichttechnischem Fortschritt zu arbeiten, um unsere Innovationsführerschaft weiter zu stärken. Dabei vertrauen wir auf unser über die Jahrzehnte gewachsenes Know-how über die Wirkung von Licht auf den Menschen.“ Alfred Felder, CEO Zumtobel Group