Produktions- und Dienstleistungsbetriebe

Qualität ist uns in allen Bereichen des Unternehmens sehr wichtig. Unser Qualitätsverständnis bezieht – neben unseren Produkten und Services – auch die Arbeit unserer Mitarbeiter auf der ganzen Welt mit ein. Ihr Einsatz bildet die Basis unseres Erfolgs und hilft, genauso wie Innovation und internationale Präsenz, das Unternehmen für nachfolgende Generationen abzusichern. Dabei setzen wir auf Qualität durch Langfristigkeit. So gelingt es uns, das große Know-how langjähriger, gut ausgebildeter Fachkräfte in den eigenen Reihen zu halten und das Wissen der erfahrenen Kollegen an die neuen Mitarbeiter weiterzugeben. Auch als einer der großen Ausbildner der Region haben wir uns über Jahrzehnte einen Namen erarbeitet. Denn mit konsequenter Ausbildung in acht Lehrberufen und an verschiedenen Ausbildungsstandorten bieten wir jungen Menschen interessante Ausbildungsmöglichkeiten auf hohem Niveau und sichern unserem Unternehmen gleichzeitig die dringend benötigten Fachkräfte der Zukunft.

Gerhard E. Blum, Geschäftsführer Julius Blum GmbH