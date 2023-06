Probleme mit Medikamenten-Beschaffung in der Pflege

Das Auslaufen einer Corona-Sonderregel im Pflegebereich macht den in diesem Sektor tätigen Organisationen Kummer. Sie befürchten bei der Medikamenten-Beschaffung einen deutlichen Mehraufwand, was angesichts des ohnehin bestehenden Personalmangels zu weiteren Problemen führen wird. Vorstellbar ist, dass Beschäftigte aus Heimen mit Dutzenden E-Cards im Gepäck zu Apotheken wandern müssen.

Diese Möglichkeiten sind allesamt unpraktikabel, wie Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger als derzeitiger Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG; Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Volkshilfe) und der Vizepräsident von Lebensweltheim (ein Verein mit circa 650 Einrichtungen), Martin König, in einem Gespräch mit der APA betonen. Fenninger geht davon aus, dass der Arbeitsaufwand um jedenfalls fünf Prozent steigen wird.

Er und König betonen, dass die bisherige Regel deutlich leichter in den Arbeitsalltag eingebaut werden konnte. Das heißt, man konnte die Medikamente am Weg abholen und sie dann beim nächsten geplanten Besuch des zu Pflegenden abliefern. Nunmehr muss die betreuende Person sofort nach dem Besuch der Apotheke zurück, damit die gepflegte Person wieder zu ihrer E-Card kommt, die sie in einem Akutfall ja bräuchte.