Pro-Kopf-Emissionen sozial sehr ungleich verteilt

Einkommens- und vermögensstärkste Haushalte sind für den Großteil der aktuellen und historischen Emissionen verantwortlich.

„In Österreich emittieren die reichsten zehn Prozent der Haushalte mehr als viermal so viel CO 2 wie die ärmsten zehn Prozent der Haushalte und mehr als doppelt so viel CO 2 wie der Medianhaushalt“, sagte der Vorstand des Departments für Sozioökonomie der WU Wien, Jürgen Essletzbichler. Das zeigt eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien. Demnach sind die einkommens- und vermögensstärksten Haushalte für den Großteil der aktuellen und historischen Emissionen verantwortlich.

Stadt-Land-Gefälle

Darüber hinaus gebe es ein „Stadt-Land-Gefälle“, wonach im sub­urbanen Raum am meisten CO 2 verursacht werde. Am geringsten ist der CO 2 -Ausstoß pro Kopf in Städten. Grund dafür seien etwa das effizientere Straßendesign, kürzere Arbeitswege und die bessere Verfügbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln in Städten.

Diese sozial und räumliche Ungleichverteilung von Emissionen zeige sich etwa im Bereich der Mobilität. Während der öffentliche Verkehr in der Stadt oft gut ausgebaut ist, sind die Menschen im ländlichen Raum meist auf den Individualverkehr angewiesen. Im einkommensstärksten Viertel der Bevölkerung besitzen 90 Prozent einen Pkw, im untersten Viertel ist das bei rund 60 Prozent der Fall.