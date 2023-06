PRO-GE Gewerkschaftstag: "Zieht euch warm an, wir kommen"

Im Rahmen des vierten Gewerkschaftstages der Produktionsgewerkschaft PRO-GE präsentierte der künftige Bundesvorsitzende Reinhold Binder seine Ziele und Vorstellungen. Binder löst Rainer Wimmer ab, der nach 14 Jahren an der Spitze der Gewerkschaft nicht mehr für diese Position kandidierte. Für Binder gehe es - so der Auftakte seiner Rede vor der Wahl - darum, "Schluss mit dem Raubrittertum" zu machen. So trete er auch für ein Exportverbot der österreichischen Wasserkraft ein.

Vor allem angesichts der steigenden Preise sei eine entsprechende Entlohnung dringend nötig. Daher sprach sich Binder wie am Vortag sein Vorgänger Wimmer für 2.000 Euro Mindestlohn aus. Bei einem Drittel der Arbeiter sei dies bereits gelungen, bei einem weiteren Drittel sei man knapp dran. Bis zum nächsten Gewerkschaftstag sollte dieser Punkt erfüllt sein, wie Binder in einem Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten am Donnerstag erklärte. Zur Insolvenz der Möbelhaus-Kette Kika-Leiner sagte Binder in seiner Rede vor der Wahl des Bundesvorsitzenden: "Es ist verachtenswert, wie Profit zu Lasten der Mitarbeiter gemacht werden". Aber auch in anderen Bereichen gebe es viel zu tun, wie er später anmerkte. So könne es nicht angehen, dass etwa Erntehelfer menschenunwürdig in Container untergebracht werden dürfen.