Privatinsolvenzen zu Jahresbeginn gesunken

Die Privatkonkurse sind im ersten Quartal 2019 laut KSV1870 gesunken. Im Vorjahr hatte es wegen der Insolvenzrechtsreform einen starken Zuwachs gegeben. Die Zahl der eröffneten Verfahren ist um 12,5 Prozent auf 2.428 Fälle zurückgegangen. Die Verbindlichkeiten fielen deutlich stärker um fast 40 Prozent auf 308 Mio. Euro.

Zum Ausblick für das Gesamtjahr heißt es, dass die Zahlen gegenüber 2018 stark zurückgingen, aber noch über normalen Verhältnissen wie etwa im Jahr 2016 lägen. Es sei aber mit einem weiteren Abflachen zu rechnen, vor allem bei der Höhe der Schulden. “Sofort nach Inkrafttreten der Novelle am 1. November 2017 konnten wir beobachten, dass eine Reihe von Personen mit exorbitant hohen Schulden – typischerweise natürlich ehemalige Unternehmer – ihre Schulden regulieren wollte”, so KSV-Experte Hans-Georg Kantner am Mittwoch. Diese Fälle mit besonders hohen Schulden würden nun abnehmen.