„Private Pensionsvorsorge ist für die Sicherheit im Alter unverzichtbar“

Erfreulicherweise steigt unsere Lebenserwartung von Jahr zu Jahr. Die demografische Entwicklung führt dazu, dass der Bestand an Personen über 65 deutlich zunehmen wird, die Geburtenzahlen sind hingegen stark rückläufig.

Pflegefälle nehmen zu

Frühzeitig vorsorgen

Wie so oft beschäftigt man sich in jungen Jahren ungern mit Themen wie Pflegebedürftigkeit und Altersvorsorge. Man sollte sich aber rechtzeitig Gedanken machen, wie man die staatlichen Leistungen durch private Vorsorgebausteine ergänzen kann, um für die Zukunft gerüstet zu sein. „Was in diesem Zusammenhang oft vergessen wird, ist das Risiko der Berufsunfähigkeit, welches jeden auch schon in jungen Jahren treffen kann. Es ist sehr wichtig, sich mit der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen“, betont Direktor Sturn die Entscheidung, frühzeitig vorzusorgen.