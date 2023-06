Prinz Harry sagt im Bespitzelungsprozess vor Gericht aus

Als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie seit mehr als hundert Jahren will Prinz Harry am Dienstag in London vor Gericht aussagen. Der 38-Jährige ist einer von mehreren Klägern, die dem Medienkonzern Mirror Group Newspapers (MGN) illegale Informationsbeschaffung vorwerfen. Unter anderem soll das Mutterhaus der Boulevardzeitung "Daily Mirror" das Handy des Prinzen angezapft haben.

Obwohl MGN einige Beweise im Fall gegen Harry anerkennt, bestreitet das Medienhaus kategorisch, Sprachnachrichten abgefangen zu haben. Der Prozess hat wenige Tage nach der am 6. Mai erfolgten Krönung von Harrys Vater Charles III. begonnen, er ist auf bis zu sieben Wochen angesetzt. Höhepunkt ist die nun anstehende Aussage von Harry. Zuletzt war aus den Reihen des britischen Königshauses der spätere König Edward VII. wegen einer Verleumdungsklage 1890 in den Zeugenstand getreten.