Prigoschin-Abzug - Lukaschenko-Auftritt geplant

Wagner-Söldner kurz vor ihrem Abzug aus Rostow am Don Samstagabend ©APA/AFP

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko plant laut Staatsmedien für Dienstag einen Presseauftritt. Dabei könnte es Hinweise auf den Verbleib von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin geben, dem nach dem Söldner-Vormarsch Exil in Belarus angeboten wurde. Ein ihm zugeordnetes Flugzeug ist Dienstagfrüh in Minsk gelandet. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag mit einer Ehrung getöteter Piloten erstmals offiziell Todesopfer des Söldner-Aufstands eingeräumt.

Ein Flugzeug, das laut US-Sanktionsunterlagen mit dem abgetauchten Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin in Verbindung gebracht wird, ist Flugdaten zufolge von Russland nach Belarus geflogen. Der Flugbeobachtungsseite Flightradar24 zufolge fand der Flug des in Russland registrierten Jets am Dienstagmorgen statt. Die Identifizierungs-Codes der Embraer Legacy 600 stimmen den US-Unterlagen zufolge mit jenen überein, die zu einem von den USA Prigoschin zugeordneten Flugzeug gehören.

"Russland wurde durch den Mut und die Selbstaufopferung der gefallenen Helden-Piloten vor tragischen, verheerenden Folgen bewahrt", sagte Putin in einer am Montagabend im russischen Fernsehen übertragenen Rede. Die Rebellion der Söldner-Gruppe Wagner habe die Existenz Russlands bedroht, die Drahtzieher würden bestraft. Prigoschin war bei der Vereinbarung, die zum abrupten Ende der Rebellion führte, Exil in Belarus und wie auch seinen Kämpfern Straffreiheit zugesichert worden. Auf Lukaschenkos Vermittlung hin soll Prigoschin den Aufstand abgebrochen haben.

Putin erklärte, die Organisatoren des Aufstands hätten ihre Untergebenen betrogen. "Sie haben sie belogen, in den Tod getrieben und dazu, das Feuer auf ihre eigenen Leute zu richten." Genau dieses Phänomen - den Brudermord - würden Russlands Feinde sich erhoffen. Doch Russland werde sich nicht erpressen und Unruhe im Land stiften lassen. Putin dankte der Bevölkerung und den Sicherheitskräften, sich zum Schutz des Vaterlands geeint zu haben. Er betonte, direkt Befehle gegeben zu haben, um "ernstes Blutvergießen" zu verhindern.

Die Revolte unter der Führung von Söldner-Chef Prigoschin hatte im Westen zu der Vermutung geführt, dass Putins Macht 16 Monate nach dem Einmarsch in die Ukraine wankt. Prigoschin hat jedoch in einer Audiobotschaft nach Ende des Aufstands erklärt, er habe keinen Umsturz beabsichtigt. Ihm sei es um Protest gegangen. Er hatte dem russischen Militär einen Angriff auf seine Truppe vorgeworfen, bei dem mehrere Kämpfer getötet worden sein allen. Der 62-Jährige hatte sich zuletzt gegen Anordnungen zur Wehr gesetzt, seine Truppen unter das Kommando des Verteidigungsministerium zu stellen. Prigoschin lieferte sich in den vergangenen Monaten lautstark einen Machtkampf mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Er wirft ihnen Fehler bei der Kriegsführung vor.

Putin erwähnte Prigoschin bei seinem Auftritt nicht. Der Präsident betonte aber, er werde sein Versprechen gegenüber den Wagner-Söldnern halten: Sie könnten nach Belarus gehen oder in Russland bleiben und dort einen Vertrag mit der Armee abschließen oder auch zu ihren Familien zurückkehren.