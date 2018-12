Preview auf "Heroon von Trysa"-Fries im Ephesos Museum

Das Ephesos Museum öffnet ab Samstag (8.12.) einen neuen Ausstellungsteil im ersten Obergeschoß der Neuen Burg am Heldenplatz. Die durch die Etablierung des Hauses der Geschichte Österreich (hdgö), mit dem man sich den Zugang teilt, nötige Schließzeit von etwa einem Jahr wurde genutzt: So zeigt man nun etwa einige neue Statuen und eine Vorschau auf den imposanten Fries des "Heroon von Trysa".

Das Ephesos Museum, dessen Grundlage die seit 1895 durchgeführten österreichischen Grabungen in der einstigen antiken Metropole bilden, öffnete bereits am 10. November zusammen mit dem hdgö wieder seine Pforten. Mit der Einbeziehung eines weiteren Plateaus, das am Freitagabend im Zuge einer Feier zum 40-jährigen Bestehen des Hauses eröffnet wird, und das tags darauf für die Besucher zugänglich ist, haben sich auch neue Ausstellungsoptionen ergeben.