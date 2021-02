LH Wallner: Wasser nützen und schützen

70 Millionen Euro für das Arbeitsprogramm 2021 in der Wasserwirtschaft.

Wasser ist Vorarlbergs einziger Bodenschatz und zugleich die bedrohlichste Naturgewalt. Es gilt Bäche, Flüsse und Grundwasservorkommen zu schützen und eine nachhaltige Nutzung durch die Bevölkerung und für die Wirtschaft – vor allem die Energiewirtschaft – sicherzustellen, aber auch Wohn- und Betriebsgebiete gegen Hochwasser zu schützen, sagten Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Christian Gantner im heutigen (Dienstag) Pressefoyer. Die Gesamtinvestitionen in allen Bereichen der Wasserwirtschaft in Vorarlberg im Jahr 2021 betragen rund 70 Millionen Euro, davon entfallen auf das Land 12,34 Millionen Euro.

Für die Wasserversorgung gibt es in Vorarlberg 85 Gemeindeanlagen, drei Wasserverbände und circa 100 Wassergenossenschaften. Heuer werden für Neubau und Anpassung an den Stand der Technik bei kommunalen, genossenschaftlichen und Verbandsanlagen insgesamt rund 19,5 Millionen Euro ausgegeben. Das Land trägt zu diesen Investitionen einen Anteil von 3,18 Millionen Euro bei. Hervorzuheben ist der neue Brunnen des im Jahr 2020 von zehn Gemeinden gegründeten Trinkwasserverbandes Bregenzerwald. Dieser wird in der Parzelle Hohlstein im Gemeindegebiet Schwarzenberg errichtet. Damit wird die Wasserversorgung in diesen Gemeinden langfristig abgesichert. „Sehr wichtig sind die Verbundleitungen zwischen Versorgungsgebieten, die der Sicherheit der Wasserversorgung speziell in Trockenzeiten dienen“, betonte Landesrat Gantner. Folgende Verbindungen sind 2021 vorgesehen: Höchst-Gaißau, Egg-Andelsbuch, Eichenberg-Lochau.

Hochwasserschutz und Gewässerökologie, Projekt Rhesi

In den meisten Gebieten Vorarlbergs ist schon ein hohes Maß an Hochwassersicherheit erreicht. Land und Gemeinden arbeiten gemeinsam an weiteren Verbesserungen. Im Zuständigkeitsbereich der Wasserbauverwaltung des Landes sind heuer Investitionen von 18 Millionen Euro vorgesehen, davon leistet das Land 3,06 Millionen Euro an Förderungen. „Auch der Bereich der Gewässerrenaturierung ist für uns sehr wichtig“ so Blank und verweist auf das große Renaturierungsprojekt der Gemeinde Altach am Emmebach.