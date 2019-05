Pressefoyer der Landesregierung „EUropa im Ländle – Vorarlberg profitiert von EU-Engagement im Land“

Regierung präsentiert der Öffentlichkeit am 16. Mai mehrere EU-finanzierte Projekte in Vorarlberg.

Vorarlberg will der Bevölkerung die positiven Auswirkungen der EU auf das unmittelbare Lebensumfeld veranschaulichen. Dazu stellen sich am 16. Mai von der EU mitfinanzierte Projekte aus Vorarlberg der Öffentlichkeit vor. Vorarlberg sei in Bezug auf Fördergelder “Nettoempfänger”, erklärte Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) am Dienstag nach der Regierungssitzung in einem Pressefoyer.