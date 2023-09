Premiere von "Buggla" war ein Auftritt der Extraklasse

Markus Lins und Manfred Kräutler präsentierten im Rankweiler Alten Kino ihr neues Kabarettprogramm.

RANKWEIL. Nach den Theaterstücken von „Zügla“ und „Fäschta“ geht es im dritten gemeinsamen Kabarett-Programm von den Altenstädtern Markus Lins (47) und Manfred Kräutler (57) um „Buggla“. Mit fast vierzig Aufführungen quer durch Vorarlberg werden die beiden erfolgreichen Kabarettisten in den nächsten Wochen und Monaten Tausende Besucher bestens unterhalten. Die große Premiere des Kabaretts „Buggla“ vor mehr als dreihundert Gästen im Rankweiler Alten Kino fand einen großen Anklang und die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Das Duo warf mit viel Augenzwinkern einen Blick auf die verschiedenen Facetten der Arbeitswelt. Ob Firma, Haus und Garten, ob als Arbeitstier, Workaholic oder als eher euphoriegebremster Teilnehmer im Berufsalltag – kaum ein Thema beschäftigt unsere Gesellschaft mehr als die Beschäftigung – also das Buggla. Für manche ist es die zweitschönste Sache der Welt, für manche eine lästige Pflicht aber für alle ist klar, es gibt jede Menge darüber zu erzählen. Witzig, ironisch und pointiert zeigten die beiden Kabarettisten dem Publikum die Facetten des Arbeitens auf. Die zwei Kabarettisten wussten jedenfalls zu überzeugen. Unter dem Premieren-Publikum waren am Kabarettabend auch AK-Präsident Bernhard Heinzle, Sänger George Nussbaumer, Ex-Rankweil Vizebürgermeister Franz Abbrederis, Olina Geschäftsführer Markus Tschohl mit knapp zwanzig Mitarbeitern, die Kabarettisten Anna Gross und Maria Neuschmied und Hobby-Schauspieler Christian Urban. In diesem Jahr wird „Buggla“ dann vor allem auch in Götzis auf der Kulturbühne Ambach, Frödischsaal Muntlix, Frastanz Adalbert Welte-Saal und am 21. September, 20 Uhr, nochmals im Alten Kino Rankweil mehrmals vor vielen hunderten Besuchern der Öffentlichkeit präsentiert werden.VN-TK